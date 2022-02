Con l'ordinanza numero 15 dell'8 febbraio scorso, il Comune di Sora ha disposto per il prossimo 14 febbraio, il divieto di circolazione dinamica e statica (divieto di transito e di sosta con rimozione) in via Cippillo dalle 7 fino a termine dei lavori.

Tale provvedimento si è reso necessario per un intervento sulla rete idrica da parte di Acea Ato 5.