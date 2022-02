Da poche settimane ha assunto il comando della polizia locale di Sora. Il dirigente comunale Dino Padovani, sebbene con non poche difficoltà dovute soprattutto all'organico ridotto, prosegue spedito con i suoi agenti l'opera di controllo del territorio. Anche per contrastare il deprecabile fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.

«Lo scorso primo febbraio il personale di questo comando è intervenuto in località Portella di Sora accertando l'abbandono incontrollato di rifiuti urbani dice il comandate Padovani A seguito di un'attenta e meticolosa attività di indagine, l'autore dell'abbandono è stato prontamente identificato».

Si tratta di un uomo di mezza età, residente al di fuori del comprensorio sorano, che nei giorni scorsi ha abbandonato i suoi rifiuti lungo una strada. Ma stavolta gli è andata male, anzi malissimo: è stato infatti scoperto e sanzionato. «A carico dell'uomo è stata elevata la sanzione amministrativa, prevista dal Testo unico ambientale, pari a 600 euro con la sanzione accessoria dello smaltimento dei rifiuti», aggiunge il comandante.

Padovani, soddisfatto del lavoro dei suoi agenti, trae delle considerazioni in relazione ai fatti avvenuti: «Pur consapevole della necessità di interventi radicali, soprattutto con l'ausilio della videosorveglianza, l'operazione della polizia locale dimostra, nonostante le gravi carenze di personale, la radicata presenza sul territorio e l'ottimo livello di professionalità». Vigili urbani all'opera, insieme ai carabinieri, alla polizia e alla guardia di finanza, anche per i controlli anti Covid.