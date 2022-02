Un giovedì di mercato, quello della scorsa settimana, che in molti non dimenticheranno facilmente. Infatti, più che davanti ai banchi degli ambulanti, la file si è creata al comando della polizia locale. Sono state ben quindici le vetture multate per aver non rispettato l'ordinanza firmata alcune settimane fa dal comandante Dino Padovani.

Le auto erano state parcheggiate sui ponti d'accesso al centro, ignorando i segnali di divieto di sosta. E così, dopo aver fatto un giro al mercato, una volta tornati alle rispettive vetture, gli automobilisti indisciplinati hanno trovato la contravvenzione in bella vista sul parabrezza.

In molti hanno optato di pagarla il giorno stesso usufruendo così dello sconto. Hanno raggiunto il comando dei vigili urbani, alle spalle del parco Santa Chiara, e mettendo la mano al portafoglio hanno sborsato circa trenta euro.

Fatto singolare è che c'è stato chi, per la seconda volta nel giro di due settimane, ha ricevuto la multa per la stessa ragione, ovvero aver parcheggiato l'automobile sempre allo stesso posto: su un ponte, dove è assolutamente vietato parcheggiare. Una questione di sicurezza, innanzi tutto. Le auto posteggiate a destra e a sinistra dei ponti possono ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso. Soprattutto per questo motivo il Comune ha deciso la stretta attraverso l'ordinanza che ribadisce il divieto di sosta e la rimozione forzata per chi non si adegua.

Giovedì scorso i vigili urbani hanno anche chiamato il carroattrezzi per far rimuovere le macchine lasciate in sosta sui ponti di accesso all'area. Una regola che sembra continui a non essere digerita dagli avventori del mercato, dato che il giovedì la fila di auto sui ponti c'è sempre. Come dimostra il caso del proprietario di un'auto multata per due giovedì di fila per la stessa ragione: una difficoltà di accettare che in quel posto non si deve parcheggiare perché vige una chiara ordinanza e la segnaletica verticale chiarisce ogni dubbio. Ci si augura che il messaggio arrivi forte e chiaro una volte per tutte: sui ponti di Sora non si può parcheggiare; in caso contrario, le auto vengono multate e portate via dal carroattrezzi. Un divieto valido sette giorni su sette e non solo nel giorno tradizionalmente dedicato al mercato settimanale.