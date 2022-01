La mini isola ecologica è stata collocata in via Giuseppe della Monica, nel quartiere Pontrinio, dove negli ultimi mesi i residenti hanno potuto seguire i lavori eseguiti dalla ditta incaricata dalla precedente amministrazione comunale di preparare l'area e installare lo speciale contenitore per i rifiuti urbani. E così, poco distante dalla scuola "Achille Lauri", è stata collocata una delle quattro mini isole ecologiche volte a migliorare il servizio di raccolta differenziata in città. In questi giorni la curiosità ha spinto molti cittadini ad avvicinarsi per osservare la struttura rettangolare dove sarà possibile conferire i rifiuti grazie alla tessera sanitaria.

Per i dettagli si attende una più dettagliata comunicazione da parte del Comune, intanto dalle scritte presenti sul grosso cassonetto si evince che si potranno depositare carta e cartone, plastica e metalli, vetro e il rifiuto secco residuo. Non solo. Si potranno conferire anche pile esauste, farmaci scaduti, apparecchi elettrici ed elettronici, piccoli e grandi elettrodomestici. Infatti, dal corretto smaltimento dei Raee è possibile ottenere importanti quantità di materie prime come il rame, l'acciaio, l'alluminio o la plastica.

Le quattro mini isole ecologiche sono "personalizzate" grazie ai disegni realizzati dagli scolari del territorio.

Nei mesi scorsi, infatti, un'apposita commissione insediata in Comune ha indetto un apposito bando e selezionato i disegni che rendono colorate le mini isole con dei fumetti in cui Miss e Mister spazzatura lanciano messaggi sul corretto modo di differenziare i rifiuti.

Le mini isole sono anche dotate di un impianto di videosorveglianza, contro i furbetti della differenziata e contro le mini discariche abusive. Ricordiamo che la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Di Stefano, con l'approvazione della delibera numero 224 del 7 dicembre scorso, ha disposto lo spostamento della mini isola ecologica in via Ludovico Camangi dal luogo in cui la precedente amministrazione del sindaco Roberto De Donatis aveva deciso di installarla nel maggio del 2020.