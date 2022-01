"Una sorpresa che scalda i cuori e riconsegna la forza per continuare a lottare in prima linea contro il virus".

Parole con cui la Asl di Frosinone commenta la bellissima esperienza vissuta dall'infermiere Rocco Carnevale, consigliere comunale, nell'hub vaccinale del Santissima Trinità.

Lo stesso Carnevale lo racconta così: "A ridosso della fine turno, arriva Lorenzo (nome di fantasia), bambino autistico di 8 anni, che regala a me ed agli altri colleghi un disegno fatto da lui, accompagnato dalla frase: grazie perché così usciamo dal tunnel. Il tempo di realizzare e lo attacco sul lato sinistro della divisa, quello del cuore. La fatica non la sento più e sono strafelice di poter regalare speranza partecipando in prima persona alla più grande campagna vaccinale della nostra era"