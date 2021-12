Sorpreso all'interno dei locali dell'ex ospedale di viale Mazzini, intento ad armeggiare davanti ad una delle macchinette distributrici di snack risultate essere già state forzate. Quando si è accorto della presenza dei poliziotti, lui, un quarantaseienne del capoluogo, ha tentato la fuga dirigendosi verso una delle scale interne della struttura, lasciando sul pavimento un piede di porco della lunghezza di 90 cm che aveva utilizzato per mettere a segno il colpo. Bloccato e arrestato dalla polizia un frusinate. Dentro il giubbino aveva 70 euro e barrette di cioccolata. Tre le macchinette trovate danneggiate l'altra sera, per un danno di circa 11.000 euro.

I fatti

Nel mirino del quarantaseienne le macchinette distributrici di snack; ma il pronto intervento degli agenti del reparto Volanti della Questura, coordinati dal dottore Antonio Magno, ha permesso di bloccare e arrestare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Deve rispondere dell'accusa di furto aggravato. Stando alle accuse, il frusinate è stato sorpreso nella struttura di viale Mazzini mentre era intento ad armeggiare davanti ad una dei distributori. Accortosi della presenza dei poliziotti, l'uomo ha tentato di dileguarsi. È fuggito in direzione di una delle scale interne della struttura. Prima della fuga ha lasciato sul pavimento un piede di porco della lunghezza di 90 cm che aveva utilizzato per mettere a segno il colpo.

Prontamente raggiunto e bloccato, il quarantaseienne è stato condotto negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito. È scattata anche la perquisizione personale che ha permesso agli agenti di trovare all'interno del giubbino monete di diverso taglio per un valore di circa 70 euro e barrette di cioccolata.

Come detto, l'uomo deve rispondere dell'accusa di furto aggravato. Tre le macchinette danneggiate. L'ammontare dei danni si aggira attorno agli 11.000 euro. Vanno ad aggiungersi agli altri registrati nell'ultimo periodo sempre ai danni dei distributori delle strutture sanitarie. L'altra sera, l'ultimo episodio in ordine di tempo, per il quale è stato sorpreso il quarantaseienne e arrestato.