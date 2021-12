Gli uffici di Acea Ato5 comunicano alla cittadinanza di Cassino che lunedì 27 dicembre è in programma un'interruzione del servizio idrico a causa di lavori che la società dovrà effettuare sugli impianti. La sospensione del flusso idrico avverrà dalle 8 alle 18 (salvo imprevisti).

Le aree interessate dai lavori di Acea e dallo stop al servizio, sono le seguenti: via Sant'Angelo (a partire dai plessi scolastici, direzione Sant'Angelo in Theodice); via Marzanese; via Folcara; via Cretaccio; via Santa Brigida.

Rubinetti a secco in tutta la zona nei giorni immediatamente successivi alle feste natalizie.

Il disservizio dovrebbe comunque risolversi nel pomeriggio, sicuramente prima della serata.