Lunedì mattina ha fatto tappa in città la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli del web rivolte ai minori, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione nell'ambito del progetto "Generazioni connesse". L'appuntamento di Sora ha avuto luogo in piazza Indipendenza.

Tanti gli studenti accolti dal personale della Polizia postale di Frosinone. Intorno al truck sono stati posizionati altri mezzi della Polizia, tra i quali il fullback della Scientifica. Ancora una volta la Polizia scende in campo al fianco dei ragazzi con un solo obiettivo: "Fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non faccia più vittime".