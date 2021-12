Ieri sera due anziane donne, di 77 e 82 anni, sono state investite in via Pioppi a Colleferro. Ad investirle, è stata un'automobile con alla guida un uomo di 42 anni di Colleferro, che le ha tempestivamente soccorse in attesa dell'ambulanza che ha trasportato le donne in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Colleferro per accertare la dinamica dell'investimento.