Il manto stradale ha bisogno di interventi di manutenzione straordinaria. Si lamentano gli automobilisti costretti a viaggiare su strade insicure. Il problema, oltre a interessare arterie importanti, come ad esempio viale San Domenico, riguarda anche strade periferiche come quella di Sant'Apollonia, poco distante dal convento dei Padri Passionisti. Qui sabato sera un mezzo è rimasto bloccato a causa di una profonda buca nell'asfalto.

Un piccolo cratere (come mostra la foto) che può creare grossi pericoli. Sono stati contattati sia i vigili urbani che i carabinieri. L'appello che i cittadini ripetono ormai da tempo alle istituzioni è quello di adoperarsi per ottenere i finanziamenti necessari e avviare finalmente i cantieri per migliorare la qualità delle strade in città. Un restyling di cui c'è davvero bisogno.