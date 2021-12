La scuola innovativa progettata da Renzo Piano si farà.

Nel segno della continuità amministrativa. Ieri mattina il sindaco Luca Di Stefano ha partecipato a un incontro convocato a Roma, al Dipartimento "Casa Italia" della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'incontro ha riguardato la definizione del progetto, da completare, dell'area residenziale dell'ex mattatoio comunale e dell'adiacente scuola innovativa.

La riunione è stata anticipata da una telefonata dell'architetto senatore a vita Renzo Piano. «Ho partecipato all'incontro con la volontà di esperire tutte le strade per completare l'importante opera che il senatore Piano ha donato a Sora - ha detto il sindaco - Per me è stato un grande onore rappresentare la mia città in un incontro così importante, che ci darà la possibilità di dotarci di nuove e fondamentali infrastrutture».