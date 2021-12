Incidente ieri mattina, intorno alle 10, sulla superstrada Ferentino-Sora, all'altezza di Veroli, poco prima dell'area di servizio dove lunedì scorso ha perso

la vita Alessandro Dalla Valle, finito contro un palo e poi sul new jersey. Ieri una Bmw è finita fuori strada, fortunatamente il conducente non ha riportato gravi

conseguenze, ma quanto accaduto ha portato l'attenzione il tratto finito, nelle ultime settimane, alla ribalta della cronaca.

Un altro incidente si è verificato dieci giorni fa, quando un'Audi è rimasta in bilico dopo aver sbandato. Paura anche per un altro automobilista che domenica ha

rischiato di sbandare nello stesso tratto, in direzione Sora, all'altezza dell'area di servizio.

Diversi operai dell'Anas, con quattro mezzi, ieri hanno raggiunto il tratto tra Frosinone e Veroli per intervenire nei punti dove si sono formate grandi pozzanghere di acqua per l'incessante pioggia caduta. Posizionata la segnaletica e ristretta la carreggiata durante gli interventi.

Gli automobilisti chiedono agli enti competenti di mettere in sicurezza il tratto. «Nei giorni di pioggia si registra il fenomeno dell'aquaplaning - sottolinea un automobilista - È assolutamente necessario

intervenire il prima possibile anche perché siamo nella stagione più critica e in questi giorni le condizioni meteorologiche non sono favorevoli».

«Mio marito - racconta una donna di Sora - giorni fa ha rischiato di sbandare. Fortunatamente è riuscito a evitare il peggio, probabilmente anche per le

caratteristiche dell'auto che ha retto sull'asfalto. Ma altri sono accaduti in quel tratto, l'ultimo questa mattina (ieri, ndr) e a distanza di pochi giorni da quello,

purtroppo, mortale».