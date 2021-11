Incidente mortale sulla superstrada all'altezza del distributore di carburante a Castelmassimo in direzione Sora. La vittima è una persona di 37 anni. Sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, la polizia per i rilievi di rito e per chiarire le cause dell‘incidente, i vigili del fuoco e il personale Anas.

La nota dell'Anas

A causa di un incidente, traffico rallentato sulla statale 214 "Maria e Isola Casamari", in direzione Sora, all'altezza del km 14 a Veroli.



L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolto un veicolo ed una persona è deceduta.



Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.