Nuovi passi avanti per la scuola progettata dal gruppo dell'architetto Renzo Piano. L'ex sindaco Roberto De Donatis, promotore del progetto, ha voluto fare il punto sull'iter dell'opera: «Progetto esecutivo approvato e cantierabile, finanziamento ottenuto, in via di rilascio la cosiddetta bollinatura da parte della Corte dei conti, questi gli ultimi passaggi conclusi dalla mia amministrazione, necessari all'affidamento dei lavori.

La scuola sperimentale del senatore architetto Renzo Piano sarà presto realtà con l'inizio dei lavori previsti per giugno 2022. Ho apprezzato molto la volontà espressa in campagna elettorale dal sindaco Luca Di Stefano di garantire la continuità su questa straordinaria opera per la città di Sora, per il territorio e per l'Italia intera.

Ringrazio il ministro Patrizio Bianchi per l'impulso decisivo dato a questo meraviglioso progetto».