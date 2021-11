L'esponente di FdI Iginio Corda sollecita l'amministrazione Di Stefano a intervenire per risolvere i problemi di sicurezza causati dall'asfalto di via Trecce.

"Il dovere civico mi spinge a segnalarvi la presenza di innumerevoli e pericolosissime buche nel manto stradale di via Trecce che minano la sicurezza degli automobilisti e non solo - scrive Corda nella nota protocollata nei giorni scorsi in Comune - Sono passate oltre due settimane dalla formazioni delle prime buche in concomitanza con le piogge copiose della stagione, in particolare nei pressi della chiesa di San Ciro, dove si è formato un cratere con pezzi di asfalto liberi sulla carreggiata che rendono il tutto ancor più pericoloso.

È doveroso rimarcare che l'intera via Trecce versa ormai da anni in condizioni da vero teatro di guerra».

Corda ha chiesto un tempestivo intervento per evitare incidenti.