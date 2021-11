Tornano le "Vetrine contro la violenza", una proposta dall'associazione culturale "Iniziativa Donne" che quest'anno invita a partecipare non solo le attività commerciali ma anche le scuole.

Ogni anno, il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale indetta dall'Onu contro al violenza sulle donne. L'associazione partecipa per il settimo anno alla campagna sposata dal Comune di Sora. Il format "Vetrine contro Violenza 2021" punta a contrastare e prevenire gravi situazioni e atteggiamenti di violenza, a sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i giovani, promuovendo le pari opportunità tra i sessi.

Le attività commerciali di Sora e gli istituti scolastici che aderiranno all'iniziativa allestiranno a tema le proprie vetrine o i propri spazi. Un'attenta giuria visionerà le vetrine il 25 novembre e proclamerà quella che per creatività, forza del messaggio e attinenza con il tema, risulterà meritevole della targa.

Le vetrine saranno allestite da lunedì 22 novembre fino al 25. Per informazioni e per aderire all'iniziativa gratuita contattare l'associazione al 334.3776066 o su Fb Iniziativa Donne-Sora oppure iniziativadonnesora@libero.it.