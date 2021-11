"Regaliamo un sorriso, scaldiamo i nostri cuori".

Sposando questo slogan, un gruppo di volenterosi ragazzi, pronti a far nascere l'associazione onlus "Accendi un sorriso", ha deciso di regalare un sorriso alle persone in difficoltà.

"Visto l'avvicinarsi del periodo natalizio - spiegano i ragazzi- abbiamo deciso di regalare un sorriso a un bambino, e quando ci si rivolge ai bambini già il cuore si riempie di gioia". L'evento si terrà il 20 novembre, a partire dalle 9, in piazza Santa Restituita. Si potrà donare, anche in forma anonima, un giocattolo nuovo e apporre sul pacco regalo un bigliettino con, per chi lo vorrà, il nome del donatore, il sesso e l'età del bimbo o bimba a cui è destinato aggiungendo, se si desidera, un augurio e un pensiero.

«Ringrazio i ragazzi di Sora per avermi coinvolto in questa iniziativa, quando si parla di bambini è sempre una cosa bella. Sabato sarò personalmente a Sora per partecipare all'evento, non mancate», ha commentato su Instagram l'attore William Imola.

I giocattoli raccolti verranno consegnati personalmente ai bambini più bisognosi della città. L'evento verrà poi ripetuto in altre date che saranno comunicate successivamente. "Il nostro gruppo, formato da Pio Tanzilli, Elisa Evangelista e Cristina Guglietti - aggiungono gli autori dell'iniziativa solidale - ringrazia per l'operosità e la tempestiva risposta il sindaco Luca Di Stefano. Ringraziamo inoltre l'associazione Rete Digitale 3.0 che con il suo aiuto ha contribuito affinché tutto ciò fosse possibile".