Era uno dei tratti per cui si attendevano interventi di sistemazione e messa in sicurezza. I cartelli, la corsia ridotta, i mezzi, operai, sono in questi giorni nel tratto all'altezza del Giglio, sulla superstrada Sora-Ferentino.

Sono iniziati anche in quell'area i lavori necessari, attesi da tempo e che rientrano nel piano di interventi per la sistemazione dell'importante arteria di collegamento tra la Valle del Liri e quella del Sacco. Gli interventi stanno interessando il tratto verolano, in direzione Sora. La corsia è ridotta proprio per consentire lo svolgimento degli interventi. Inevitabili i rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta, ma come detto, l'opera è necessaria per la messa in sicurezza e per sistemare l'asfalto che, soprattutto a causa delle frequenti piogge, era ormai ridotto in pessimo stato.

Ma i lavori, già svolti in altri punti che presentavano criticità, come nel tratto di Castelmassimo in cui negli ultimi mesi sono stati sostituiti i giunti sconnessi, o tra Casamari e Boville Ernica, Sora, sono stati possibili con l'arrivo della primavera prima e dell'estate poi, per via delle condizioni meteorologiche. Ora si prosegue, anche sotto la pioggia, per poter concludere quanto prima. Si attendono interventi anche su altri tratti, tra cui quello di Casamari verso Castelliri. L'Anas ha annunciato già da tempo che il piano viabile della Sora-Ferentino verrà completamente rinnovato.

L'incidente

Ieri sera poco prima del restringimento della carreggiata, intorno alle 18, si è registrato un tamponamento. Fortunatamente nulla di grave, ma diversi i disagi per gli automobilisti.