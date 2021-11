A causa di un intervento di riparazione sulla rete idrica nel comune di Campoli Appennino, oggi, dalle 8.30 fino alle 16.30, mancherà l'acqua in diverse zone del comune di Sora: Carnello, vie Trecce, Pantano, Villa Carrara, San Giuliano Sura, Ruscitto, Bonomi, Camangi, Pagnanelli, Colle d'Arte, Colle Marchitto.

Per la prevista mancanza d'acqua il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, ha disposto la sospensione dell'attività didattica per la giornata di oggi nei plessi scolastici afferenti all'istituto comprensivo 2° "Riccardo Gulia", di seguito specificati: scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado di Carnello.

Interruzione idrica prevista per lo stesso motivo anche nel comune di Broccostella, nelle seguenti vie: Ponte Milio, Ponte Tapino, Schito, Pesca, Stella.