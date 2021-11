Coronavirus Lazio, D'Amato, "Oggi nel Lazio su 13.247 tamponi molecolari e 22.588 tamponi antigenici per un totale di 35.835 tamponi, si registrano 796 nuovi casi positivi (+23), 5 i decessi (-7), 521 i ricoverati (-2), 62 le terapie intensive (+1) e +793 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%. I casi a Roma città sono a quota 325.

Le somministrazioni del vaccino covid sono aumentate del 27% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 67%, il 25% sono seconde dosi e prime dosi al 8%. Oggi su cinque decessi due sono non vaccinati di 54 e 58 anni e due non hanno completato il percorso vaccinale. Rinnovo l'appello a non abbassare la guardia e ad eseguire la vaccinazione covid, compresa la terza dose per la popolazione over 60 anni che può essere fatta dal medico di medicina generale, nella stessa seduta vaccinale del vaccino antinfluenzale e anche in farmacia". Bene le nuove fasce di età e l'estenzione dell'obbligo della terza dose per i sanitari. Il Lazio e' pronto.

Vaccino antinfluenzale: da oggi al via la vaccinazione antinfluenzale anche nelle farmacie con prevalenza per la classe di età 60/65 anni. Già distribuiti oltre 1 milione di vaccini ai medici di medicina generale e somministrati oltre 568 mila. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.698 medici di medicina generale e 323 pediatri di libera scelta.

Campagna vaccinale: 8,9 milioni di dosi somministrate. Oltre il 93% della popolazione adulta e oltre 87% di over 12 che hanno concluso il percorso vaccinale.

Terza dose: oltre 300 mila dosi effettuate. Oltre il 32% della fascia di popolazione over 80 anni è vaccinato con terza dose. E' possibile prenotare la dose booster vaccino anti Covid per il personale sanitario per i quali siano passati almeno 180 giorni (6 mesi) dall'ultima somministrazione. Prenotazioni su https://www.salutelazio.it/vaccinazione-dose-booster-personale-sanitario con tessera sanitaria e codice fiscale.

* Asl Roma 1: sono 104 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 103 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 118 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 4: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 112 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 247 nuovi casi:

* Asl di Frosinone: sono 66 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 110 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.