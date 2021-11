All'alba nel bar. Non per una ricca colazione, ma per portare via l'incasso del giorno precedente creando non pochi danni al locale. I malviventi si sono mossi indisturbati poco prima che albeggiasse, nella notte tra lunedì e martedì. Si sono creati un accesso nella parte posteriore del bar di piazza Santa Restituta. Nel mirino dei ladri la gelateria artigianale "Papa Rossi", molto nota e frequentata. Dopo i ripetuti tentativi di furti dei giorni scorsi in tutto il comprensorio, alcuni dei quali andati a segno, stavolta è toccato a un esercizio commerciale, per di più in pieno centro.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che i ladri abbiano utilizzato una pietra per infrangere il vetro della porta che si affaccia su piazza Alberto La Rocca. Un colpo che ha mandato in frantumi parte del vetro permettendo ai ladri di aprire la porta dall'interno. È scattato l'allarme, ma probabilmente i ladri sapevano dove colpire e hanno agito in pochissimi minuti: sono andati dov'era custodito il denaro e l'hanno preso. La cassa, che si trova nella parte anteriore dell'attività, non è stata toccata, mente i contanti sono stati portati via.

Una volta giunti sul posto, i titolari della gelateria hanno trovato l'allarme attivato, la porta rotta e i soldi spariti.

Uno dei tanti furti messi a segno in quest'ultimo periodo.

Notti difficili e di apprensione per tante famiglie che hanno paura che prima o poi possa toccare a loro.

I carabinieri continuano a monitorare l'intero territorio, raccogliendo le segnalazioni che arrivano dal Sorano e dalla città volsca, in apprensione per l'ondata di furti che sta interessando la zona, con colpi in periferia ma anche in centro. Violare un'attività, nel cuore di Sora, ha generato tanta rabbia tra i residenti che sui social hanno sfogato tutto il loro risentimento. Anche in via Santa Lucia la gente non dorme più sonni tranquilli dopo il furto messo a segno in un appartamento al piano terra di una traversa della strada che conduce a corso Volsci.

I residenti notano ogni presenza sospetta, come quella di un motorino senza targa, ormai abbandonato da giorni, che nessuno reclama. Potrebbe essere stato usato per qualche furto? Forse rubato per compiere spostamenti e poi abbandonato sul marciapiede, vicino alle panchine? Ipotesi che restano sul tappeto, mentre della presenza del motorino sospetto sono state avvisate le forze dell'ordine. L'attenzione resta più alta che mai.