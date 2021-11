l Ieri mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Facchini per un ascensore rimasto bloccato con dentro una bimba di tre anni.

Da una prima ricostruzione la piccola, che non ha neanche pianto molto, era nell'ascensore aspettando la madre quando è partita una chiamata dai piani superiori. L'ascensore si è chiuso e poi si è bloccato. La piccola è stata liberata in pochi minuti.