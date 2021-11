I ladri colpiscono il cuore di Sora. Nella notte dei malviventi sono entrati nel centrale bar di piazza Santa Restituta, dalla parte posteriore, su piazza Alberto La Rocca.

Ad entrare nel mirino dei ladri la gelateria artigianale "Papa Rossi". Ad esser portato via l'intero incasso. Stanno indagando le forze dell'ordine ed in città sempre più famiglie sono preoccupate per i tanti furti.