Una voglia irrefrenabile di venire al mondo. Tanto che non dà tempo alla mamma di arrivare in sala parto e nasce nel parcheggio del pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Sora.

È accaduto ieri pomeriggio, poco dopo l'ora di pranzo, nel nosocomio di San Marciano. La madre del piccolo, residente al Giglio di Veroli, ha iniziato ad avere le contrazioni che si sono presentate sempre più frequenti e dolorose. Da qui l'immediata corsa in ospedale con l'auto condotta dal papà per far nascere il bimbo. I coniugi non pensavano che i tempi fossero così stretti e che lei si accingeva ormai a partorire.

Una volta arrivati sulla salita del Santissima Trinità, la natura non ha voluto più aspettare e la mamma ha iniziato a spingere per dare alla luce il suo secondogenito. Così, poco prima delle 15, è nato Alessandro, un bellissimo bambino. Il piccolo ha scelto l'abitacolo dell'autovettura per il suo primo vagito. Un parto spontaneo che non ha dato tempo alla mamma di arrivare all'interno della struttura ospedaliera.

E così il personale medico ha prestato assistenza alla signora nel parcheggio del pronto soccorso, accompagnando la donna nel parto. La mamma e il bambino sono poi stati visitati e stanno bene. Una bella pagina, insomma, è stata scritta e vissuta da chi ieri si trovava al pronto soccorso e ha sentito il primo vagito del piccolo che è stato salutato con un applauso da tutti i presenti. Un fagottino di 2 chili e 640 grammi che con il suo arrivo ha allietato la giornata della sua famiglia e di chi si è trovato, per varie ragioni, ieri su all'ospedale di Sora. È la dimostrazione chela natura detta i tempi del nascere e che, come nel caso di ieri, scavalca qualsiasi tipo di protocollo, luogo e tempo, facendo venire al mondo una nuova vita.

Sono sempre di più le coppie che, sposando questa filosofia del rispetto dei tempi, scelgono di far nascere i propri figli in ambienti diversi dagli ospedali, come abitazioni private e case maternità, rispettando i tempi imposti dal nascituro. Auguri speciali arrivano dall'assessore regionale Alessio D'Amato, che dice: «I sanitari dell'ospedale hanno fatto un ottimo lavoro e li ringrazio per la tempestività e l'impegno».