Una tragedia scuote la comunità di Arpino: un giovane figlio della terra di Cicerone ha perso la vita. La drammatica notizia circola dalla tarda sera di ieri, martedì 26 ottobre. Dalle prime informazioni pervenute, sembrerebbe che il 33enne S. R. sia stato trovato morto in Polonia, dove aveva raggiunto l'ex compagna per vedere i suoi figli. L'uomo da tempo era residente in Irlanda, dove lavorava regolarmente in un "fish and chips". Ancora da chiarire la dinamica della morte su cui indagano le forze dell'ordine. Tanto il dolore in città per questo padre scomparso troppo presto.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI