Giovane motociclista vola in una scarpata, riportando serie ferite; ricoverato a Tor Vergata. Nel tardo pomeriggio di ieri 13 ottobre, il centauro diretto da Colleferro verso Segni finiva contro il guard-rail alla sua sinistra.

La moto, bloccata dalla barriera metallica, finiva a terra, mentre il malcapitato volava letteralmente nella scarpata. Giungevano sul posto i carabinieri della Compagnia di Colleferro e l'ambulanza di Ares 118.

I soccorritori faticavano non poco a raggiungere il motociclista, ed a trasportarlo sulla strada per essere accompagnato a Roma Tor Vergata. Il giovane ha riportato fratture e traumi ma, fortunatamente, non si trova in pericolo di vita.