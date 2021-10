Via Casilina, territorio del comune di Segni: un furgone investe tre ciclisti, due restano feriti, trasportati in ospedale. È accaduto verso le 10.30, lungo la Via Casilina all'altezza dei Magazzini Monterosso. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, un furgone ha investito tre ciclisti che percorrevano la Casilina.

Sul posto oltre ai carabinieri le ambulanze di Ares 118, che caricavano due dei ciclisti trasportandoli in ospedale.