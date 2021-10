Sono stati intensificati i controlli durante il fine settimana da parte dei carabinieri della Compagnia di Colleferro che hanno proceduto al controllo di 31 veicoli e alla identificazione di 63 soggetti. Per due di loro è scattata la segnalazione alla Prefettura in qualità di assuntori di stupefacenti poiché sorpresi a fare uso di hashish (10 grammi in totale la sostanza sequestrata).

Nel corso delle attività i militari hanno inoltre denunciato e ritirato la patente di guida ad un trentenne di Valmontone che all'atto del controllo dei carabinieri si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.

Infine, sono stati sanzionati i titolari di tre locali di ristorazione per il mancato rispetto dell'ordinanza sindacale sull'orario della diffusione musicale e della chiusura degli esercizi.