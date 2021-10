Covid Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre 2021: sono 3.023 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, 30 le vittime. Ieri, i casi positivi sono stati 2.938 e i decessi 41.

Sale, sebbene di poco, il tasso di positività: ieri è stato dell'1% mentre oggi si attesta all'1,1%. I tamponi eseguiti sono 271.566, meno rispetto alla giornata di ieri in cui ne sono stati processati 297.356.

I ricoveri, invece, sono ancora in calo: le terapie intensive sono 20 in meno (ieri -12) con 17 ingressi del giorno, e scendono a 383, mentre i ricoveri ordinari sono 82 in meno (ieri -48 in meno), 2.742 in tutto.