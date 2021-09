Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina alle 7 nel territorio di Formia, sulla variante Appia al chilometro 3+450. Lo scontro ha visto coinvolte due vetture, incidentate per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Risultano 4 persone coinvolte e ferite in modo più o meno grave.

Sul posto, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta, che hanno estratto i feriti dall'abitacolo di una delle vetture, poi soccorse dai sanitari del 118.

Necessario anche l'utilizzo della centralina oleodinamica, con cesoie e divaricatore, in dotazione sui mezzi dei vigili del fuoco. Nel contempo entrambi i veicoli incidentati venivano resi inerti e messi in sicurezza.