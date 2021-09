Erano resti umani quelli trovati all'interno di una busta dell'Ikea tra Pianura e Marano, nel Napoletano.

E' stato il figlio di una donna scomparsa a indicare ai carabinieri dove si trovava la borsa: l'uomo, a quanto pare con problemi psichici e di tossicodipendenza, ha confessato ai carabinieri di aver ucciso la madre e di aver messo il corpo – dopo averlo fatto a pezzi - in un sacco poi abbandonato per strada.

La vittima, Eleonora Di Vicino, aveva 84 anni: l'omicidio sarebbe avvenuto, in circostanze ancora da accertare, nella casa in cui i due vivevano insieme, in via Montagna Spaccata.

I carabinieri hanno sottoposto a fermo il presunto assassino, in corso le indagini.