È morto lunedì notte Sandro Turriziani. Storico titolare della pasticceria "Dora" in via Tiburtina, dove ha lavorato al fianco della moglie Maria e della figlia Dora, aveva ottantaquattro anni. Malato da tempo, Sandro era conosciuto e apprezzato da tutti. Alla metà degli anni sessanta l'apertura dell'attività, a lungo un punto di riferimento per il capoluogo. Frusinate doc, grandissimo tifoso della squadra canarina che ha seguito dagli spalti per tanti anni, ormai viveva a Morolo insieme ai nipoti.

I funerali si svolgeranno questa mattina alle 11 nella chiesa di Madonna della Neve, a Frosinone. A tutti i familiari e ai parenti, e in particolare ai nipoti Matteo, Giovanni, Valentina e Laura, le condoglianze della redazione di Ciociaria Oggi.