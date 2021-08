I residenti di via Cellaro tornano a lamentarsi per le condizioni della strada. Sono trascorsi solo pochi mesi dai lavori di rifacimento di una delle più importanti arterie cittadine e già sorgono i primi problemi.

Nei giorni scorsi è stato necessario un intervento proprio sul manto stradale per risolvere alcune criticità, prontamente fotografate e fatte girare sui social dai residenti della zona che continuano a reclamare una condizione di maggior sicurezza.

Purtroppo la trafficata strada è spesso teatro di incidenti, in passato anche mortali. Oggi la carreggiata presenta dei "gradini" e gli abitanti chiedono un'immediata risoluzione del problema per eliminare il pericolo esistente per chi transita.

L'appello è rivolto all'amministrazione comunale che, all'epoca dei lavori di bitumazione, si presentò al gran completo per "benedire" l'inizio del cantiere.