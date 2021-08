Una lunga coda, di almeno due chilometri, si è formato in queste ore sulla Superstrada Sora-Frosinone a causa della chiusura, per via dei lavori in corso, dell'uscita di Sora. Per questo motivo le uscite alternative e obbligatorie sono quelle di Castelliri e Isola Liri.

Una circostanza che, come detto, ha provocato subito un lungo incolonnamento che parte dall'autovelox di Monte San Giovanni Campano e interessa centinaia di veicoli costretti a marciare a passo lento, se non ad essere totalmente fermi. Grandi disagi, quindi, per gli automobilisti che sono rimasti "intrappolati" in questa situazione e che stanno sollevando non poche polemiche per l'accaduto.