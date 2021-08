Frana in via Grignano, transenne e chiusura. Il sindaco Roberto De Donatis, a seguito di un sopralluogo effettuato dal comando della polizia locale in via Grignano e via Madonna della Figura dove si è verificato uno smottamento a lato della strada, ha disposto la regolamentazione del transito con idonee transenne e segnaletica e la chiusura di via Grignano.

I residenti auspicano che il problema venga risolto il prima possibile senza creare troppi disagi alla circolazione.