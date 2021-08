Sistemato anche un tratto della superstrada tra Casamari (territorio di Veroli) e Boville Ernica, in direzione Ferentino. Lavori necessari e attesi da tempo dagli automobilisti e che rientrano nel piano di interventi per la sistemazione dell'importante arteria.

In questi giorni gli operai hanno asfaltato un tratto che era completamente dissestato. Infatti diverse le segnalazioni in questi ultimi mesi degli automobilisti.

Ma i lavori, come già svolti in altri punti che presentavano criticità, come nel tratto di Castelmassimo dove negli ultimi mesi sono stati sostituiti anche i giunti sconnessi, sono stati possibili con l'arrivo della primavera prima e dell'estate poi, per via delle condizioni meteorologiche.

Evidenti le buche che, durante le giornate di pioggia, come quelle dei mesi invernali, hanno accentuato ancora di più la pericolosità e, quindi, i disagi per gli automobilisti. E così alcuni tratti critici sono stati messi in sicurezza, anche se diversi restano da sistemare.

Ma la società Anas ha dato notizia già da tempo del piano viabile della superstrada Sora-Ferentino che sarà completamente rinnovato.

La società, che fa parte del gruppo Fs Italiane, investirà 7,5 milioni di euro per il completo rifacimento del manto stradale. Gli interventi, secondo il cronoprogramma di massima comunicato da Anas, dovrebbero essere completati entro la fine di quest'anno, per cui l'opera di manutenzione lungo l'importante arteria stradale continuerà.

I lavori si affiancano, tra l'altro, all'inserimento della nuova fermata del treno Alta Velocità di Trenitalia a Frosinone e Cassino, creando così una rete infrastrutturale efficiente con notevoli vantaggi per le persone e per tutto il tessuto economico anche della Ciociaria. L'appello degli automobilisti è rivolto anche per la sistemazione dei giunti, in alcuni tratti sconnessi, e auspicano che come accaduto per il tratto di Castelmassimo si provveda a risolvere la criticità negli altri punti della Sora-Ferentino.