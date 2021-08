Diramati i nuovi dati della pandemia Covid in provincia di Frosinone da parte dell'Ufficio stampa della Asl ciociara. "Nelle ultime 24 - si precisa nel bollettino quotidiano - sono stati effettuati 459 tamponi in provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 31 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. I negativizzati sono 26. Non abbiamo registrato decessi.

I casi nei comuni

AQUINO 6;

FROSINONE, CASSINO 3;

PALIANO, ALATRI, FIUGGI 2;

CECCANO, COLLE SAN MAGNO, GIULIANO DI ROMA, CASTRO DEI VOLSCI, CASTELLIRI,

CASTROCIELO, CEPRANO, ARNARA, ANAGNI, BROCCOSTELLA, SANT'ELIA FIUMERAPIDO,

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, VEROLI 1.