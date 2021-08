L'amministrazione comunale, approfittando della sospensione delle attività didattiche, rivolge alle famiglie dei minori residenti nel comune di Sora un contributo destinato al potenziamento dei centri estivi che svolgono la loro attività nel territorio sorano.

Un passo importante che è stato apprezzato dalle famiglie interessate ai centri estivi per i loro figli.

"Il Comune di Sora - si legge nella comunicazione dell'ente - in esecuzione della delibera di giunta comunale numero 193 del 19 luglio, in attuazione dell'articolo 63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa) del Decreto del Ministro per le Pari opportunità e la Famiglia del 25 maggio 2021 numero 73 ‘Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, la salute e i servizi territoriali', invita le famiglie con minori che frequentano o intendono frequentare un centro estivo attivo nel territorio comunale, a presentare la domanda di contributo economico per l'abbattimento della quota mensile di partecipazione.

Le modalità di richiesta del contributo sono disponibili nell'avviso. Il termine ultimo di presentazione delle richieste è fissato a venerdì 20 agosto 2021".

Per i dettagli si può consultare il sito istituzionale del Comune di Sora attraverso il quale è possibile scaricare il modulo per la domanda.