Successo di partecipanti per l'evento "Musica e Yoga" che si è svolto domenica 25 luglio nell'area antistante la chiesa della Madonna delle Grazie. I promotori dell'iniziativa sono dei giovani sorani con interessi per la musica e l'arte e con il desiderio comune di condividerli creando occasioni d'incontro e scambio di saperi in città. Gli organizzatori Chiara Gemmiti e Fernando Mazzenga hanno contattato Manuela Micheletti, insegnante di yoga, e i musicisti Ivan Di Vito, Davide Ciccarelli, Tonino Sperduti e Simone Marcelli che hanno dato vita ad un mix perfetto che ha unito alla pratica dello yoga un concerto live all'insegna dell'ascolto profondo sia della musica sia della propria armonia interna.

L'appuntamento ha avuto inizio con la pratica dello yoga all'aperto con accompagnamento musicale; al termine della lezione, seguita da circa trenta persone, ha preso il via il concerto. "La pratica dello yoga ci mette in ascolto, ci riporta alla particella più piccola di cui siamo composti, ci fa notare il dettaglio, ci dona orecchie e occhi nuovi perché diventiamo più attenti, diventiamo presenti commentano gli organizzatori, entusiasti per il successo dell'evento Con la pandemia abbiamo trascorso e trascorriamo molto tempo in ambienti chiusi.

Abbiamo un grande bisogno di respirare, di guardare lontano, di condividere. Molti secoli fa gli antichi Yogi hanno iniziato a meditare immersi nelle foreste e a considerare la natura come un tempio. Per meditare e praticare yoga non abbiamo bisogno di fuggire in Oriente, possiamo farlo nel luogo in cui siamo. Noi abbiamo pensato di farlo tra gli ulivi, sul monte su cui si erge la chiesa della Madonna delle Grazie".