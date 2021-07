Seguitissimo appuntamento sulla salute della donna ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune, dove si è svolto il convegno "Percorso in rosa - La Breast Unit incontra il territorio", organizzato dal Nuovo polo oncologico della Asl. Una squadra di professionisti che si è presentata alla città con un interessante focus che ha visto susseguirsi gli interventi dei medici specialisti del centro di Senologia o Breast unit, un evento patrocinato dal Comune di Sora.

Il modello di assistenza è tutto incentrato sulla donna come persona prima ancora che come paziente, un polo d'eccellenza specializzato nella diagnosi, nel trattamento e nella riabilitazione psicofisica delle donne affette da carcinoma mammario. La gestione della paziente è affidata a un gruppo multidisciplinare di professionisti con esperienza specifica. A guidarlo è il nuovo primario del reparto di Oncologia dell'ospedale Santissima Trinità di Sora, la dottoressa Cecilia Nisticò, arrivata in città da pochi mesi. È stata lei, ieri, ad aprire i lavori. I medici, con il supporto delle slide, hanno trattato argomenti molto interessanti circa il tumore al seno, ma anche sulla prevenzione che viene svolta sul territorio e che ha nel nosocomio sorano il suo punto di riferimento.

La dottoressa Nisticò ha ringraziato la sua squadra di professionisti mettendo in risalto sia la bravura nella diagnostica sia l'aspetto delle doti umane di ogni suo componente. A complimentarsi per l'impegno profuso per il bene del territorio il sindaco Roberto De Donatis, intervenuto all'evento.