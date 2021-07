Tutto pronto per l'edizione 2021 della manifestazione Sora in Rosa. Si è tenuta martedi pomeriggio, nella sala consiliare del municipio, la conferenza stampa di presentazione della kermesse "Edizione 9 e mezzo", alla presenza del sindaco Roberto De Donatis e delle socie dell'associazione culturale no profit "Iniziativa Donne".

Due le serate in programma. Il via domani, venerdì 23 luglio, al chiostro del Museo della Media Valle del Liri, dove si svolgerà la premiazione del concorso di poesie "Poetando in rosa", giunto alla decima edizione. Non mancherà un omaggio all'indimenticabile Rodolfo Damiani, tra teatro e presentazione di un libro.

Sabato 24 luglio, al parco Antonio Valente, tante iniziative: prevenzione, cultura, moda, musica, sport, animazione per bambini. Le serate saranno presentate da Ilaria Paolisso.

La kermesse più rosa della provincia di Frosinone, resa possibile dalla sinergia nata tra Iniziativa Donne e il Comune di Sora, ha ricevuto il patrocinio della Pro loco sorana, degli Stati generali delle donne, del Patto delle donne e dell'Associazione nazionale toponomastica femminile. Un appuntamento che si terrà nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Il tessuto commerciale della città si presenterà accogliente per la serata del sabato: tanti i bar che proporranno gli aperitivi in rosa, le vetrine dei negozi si vestiranno a tema e i ristoranti proporranno menù in rosa. Sui ponti vicini al parco Valente saranno installati degli ombrelli rosa e il pubblico che seguirà l'evento è invitato a indossare dei capi rosa. Per i dettagli: pagina Fb Iniziativa Donne-Sora.