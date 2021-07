Grande successo per l'iniziativa, patrocinata dal Comune di Sora, che ha visto al centro la sensibilità della scrittrice Rosalba Di Vona. La trascrizione in braille del romanzo "L'invisibile filo dell'amore" dell'artista sorana è stata presentata ufficialmente sabato 17 luglio nella "Sala Simoncelli" della biblioteca comunale di Sora.

A curare l'edizione è stata l'Associazione Progresso Ciechi Onlus di Borgo Valsugana, mentre i diritti d'autore sono stati concessi gratuitamente dalla Casa Editrice Monetti Editore. Nel corso dell'evento, Di Vona ha preso parola descrivendo il suo romanzo e come desiderasse tradurlo in braille senza scopo di lucro sin dalla sua prima pubblicazione. Per l'Unione Ciechi di Sora ha portato i saluti Onorio Vozza. Nel corso della presentazione, Marisa De Ciantis ha letto alcuni brani del volume.

È il primo libro in provincia di Frosinone ad essere stato trascritto in braille. Presenti alla cerimonia, presentata da Ilaria Paolisso, il consigliere regionale Loreto Marcelli e la consigliera comunale Floriana De Donatis. La poetessa Rosalba Di Vona ha poi donato tre copie del volume alla biblioteca di Sora.

"Con questa iniziativa - si legge in una nota del Comune - prosegue l'impegno per l'inclusività dimostrata dall'amministrazione comunale con la recente realizzazione, a cura del Cai, di una targa informativo-sensoriale a caratteri braille che renderà fruibili ai non vedenti le bellezze storiche del percorso dell'Archeotrekking di San Casto".