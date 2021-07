Una questione di sicurezza. Il Comune ha constatato che "si rende necessario sostituire sei metri di ringhiera in ferro (parapetto), collocata sul marciapiede del ponte Vaughan". Ricordiamo che alcuni anni fa si verificò un imprevisto durante la rimozione dei tronchi accatastati sotto il ponte nei giorni di massima allerta meteo e fu necessario intervenire d'urgenza con mezzi non comunali. Un tronco cadde proprio sul parapetto in questione sfasciandolo.

"Al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la viabilità e per la fruibilità dei cittadini, occorre procedere ai lavori - fanno sapere dagli uffici di corso Volsci - Il Comune di Sora, non avendo in organico personale qualificato per eseguire i suddetti lavori, deve necessariamente provvedere all'affidamento diretto a ditte specializzate nel settore. Ritenuto che, in considerazione della natura particolare e dell'importo, per convenienza di gestione e vantaggio nei tempi di attuazione, si è ricorsi alla negoziazione diretta, previa richiesta di preventivo per vie brevi alla ditta ‘Di Folco Pasquale' con sede a Sora appositamente individuata ed interpellata".

La ditta ha poi manifestato la propria disponibilità a eseguire la sostituzione della ringhiera del marciapiede del ponte Vaughan, per un importo complessivo di 2.700 euro Iva al 22% inclusa, assicurando l'intervento in tempi brevi.