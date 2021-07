Continua, intensa ed efficace l' azione della Guardia costiera di Gaeta impegnata quotidianamente nell'ambito dell'operazione estiva "Mare Sicuro" coordinata a livello regionale dalla Direzione Marittima di Civitavecchia. Ancora una volta riscontrate varie irregolarità soprattutto in materia di sicurezza balneare come la mancanza di assistenti bagnanti e dotazioni di sicurezza e di primo soccorso.

Ulteriori comportamenti illeciti hanno interessato l'esercizio improprio o difforme delle attività di locazione di attrezzature da spiaggia su arenili liberi rispetto a quanto previsto da concessioni o convenzioni stipulate dai trasgressori con le locali amministrazioni comunali. La stessa Guardia Costiera ha elevato sanzioni per un ammontare di diecimila euro, riscontrando illeciti a Gaeta (spiagge di S.Agostino e Fontania/Ariana), Formia (Gianola), Minturno (Monte D'Argento e lungomare sud) e Sperlonga (spiaggia di levante) dove un operatore turistico è stato deferito alla autorità giudiziaria competente per occupazione abusiva di circa 300 metri quadrati di spiaggia libera.

Situazioni di illegalità questo che spesso vengono segnalate proprio dai cittadini così come avvenuto per la presenza, in varie zone del litorale pontino, di scie schiumose e detriti presenti sulla superficie del mare, già oggetto di specifico monitoraggio e relazioni alla autorità giudiziaria per gli aspetti penalmente rilevanti e le necessarie attività investigative, anche a seguito delle analisi inerenti i prelievi effettuati con il personale tecnico di Arpa Lazio.