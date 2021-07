In città il parcheggio negli stalli delimitati dalle strisce blu non si paga ormai da anni, ma la segnaletica orizzontale e le colonnine che invitano a pagare la sosta sono ancora tutte lì. I commercianti sono indignati e commentano aspramente questo "falso segnale" che viene dato a chi arriva da fuori Sora e non sa che può posteggiare l'auto gratuitamente. Il Comune non ha più affidato il servizio della sosta a pagamento che in precedenza veniva svolto dagli operatori della società Ambiente Surl, i quali provvedevano a svuotare le colonnine dalle monete e svolgevano un'attività di controllo.

Quelle strisce blu resistono ancora oggi, sia in centro che nelle strade limitrofe. E sono in molti a chiedere ai passanti come si possa fare a parcheggiare e a pagare, considerato che molte colonnine non erogano il biglietto da mettere sul cruscotto dell'auto. Alcuni commercianti delle zone interessate hanno apposto sulle colonnine dei cartelli per informare i cittadini del mancato funzionamento. Poi lo stesso Comune ha incaricato i vigili urbani di fare altrettanto appiccicando delle etichette che segnalavano l'inattività delle colonnine.

Ma col passare del tempo, anche le etichette sono scomparse, consumate dal sole e dalla pioggia.

Alcuni negozianti del centro sostengono che basterebbe porre delle buste nere sulle colonnine proprio per lanciare un messaggio chiaro a chi viene da fuori città; e c'è chi nei giorni scorsi ha posto un cartello, tradotto in varie lingue, conun'indicazione chiara, di immediata comprensione, inequivocabile: "Parcheggio libero!". Un invito esplicito a parcheggiare in corso Volsci e sui lungoliri senza doversi preoccupare di pagare alcun ticket.

Il Comune aveva motivato la disattivazione delle colonnine perché di vecchia generazione, che dunque non consentono di pagare con le carte di credito. Perciò andavano sostituite con apparecchi nuovi. Il che, tuttavia, non è più avvenuto. E con l'imminente via alla campagna elettorale, difficilmente una misura così impopolare come la sosta a pagamento verrà ripristinata.