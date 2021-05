Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia di Ernesto Caperna, il cinquantatreenne di Frosinone vittima dell'incidente mortale avvenuto ieri sera intorno alle 23 in via Armando Fabi. E come succede spesso in simili circostanze tanti i post sui social. La notizia della morte del tifoso del Frosinone calcio si è diffusa nelle prime ore del mattino. Tutti lo ricordano come una persona dal cuore grande, sempre sorridente.

Con tanti amici ha condiviso gioie e dolori della sua squadra del cuore. I tanti che in queste ore lo ricordano con grande stima e affetto stringendosi al dolore della famiglia. Nello scontro tra le due auto, un suv e una Peugeot, sono rimasti feriti il figlio adolescente di Caperna, ricoverato al San Giovanni di Roma, e un bambino di sette anni trasportato all'ospedale Bambino Gesù della capitale. Ferito anche il conducente dell'altra macchina coinvolta nello scontro, trasportato al nosocomio di Alatri per le cure del caso.

