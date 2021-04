Il Museo della Pietra di Ausonia è stato inserito nell'Organizzazione Museale Regionale. Per accedere all'Omr si richiedono alcuni requisiti standard in accordo con le normative nazionali. Attualmente sono accreditati solo 142 musei, tra pubblici e privati, nella Regione Lazio, che rappresentano con i loro servizi un punto di riferimento per il territorio. Ai musei "servizi pubblici essenziali" è stata riconosciuta un'autonomia di organizzazione, con una direzione scientifica e personale adeguatamente preparato.

Per svolgere il loro compito debbono trovarsi in una sede accessibile a tutti, avere un allestimento realizzato con criteri scientifici ma in grado di coinvolgere il pubblico, un patrimonio catalogato e valorizzato sulla rete, un progetto educativo finalizzato ad accrescere la partecipazione di tutte le categorie di cittadini. Si tratta dunque di un riconoscimento ambito e importantissimo, un'opportunità di crescita e di miglioramento che certifica la qualità e l'organicità del progetto museale di Ausonia curato dall'amministrazione comunale.