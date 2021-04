Metti insieme una tazza di caffè preparato con la moka, un liquore all'amaretto, un barista intraprendente, ed ecco servita la ricetta perfetta per una bevanda dal gusto pieno e appagante, ideale per concludere in maniera sontuosa un pasto ma ottima anche per concedersi una deliziosa coccola in ogni momento della giornata.

Il verolano Pierpaolo Caperna è l'autore di questa esclusiva novità, che è stata scelta per essere inserita tra le ricette di "The Brewing Guide" che, in collaborazione con la rubrica "I' not a barista", raccoglie e pubblica i più interessanti progetti nel mondo del caffè, dedicandosi a celebrare le capacità e le conoscenze dei baristi di tutto il mondo.

«Mi hanno chiesto di partecipare al concorso per entrare nella guida. Ho accettato la sfida ed ho creato la mia ricetta - racconta il giovane talento - un mangia e bevi a base di caffè realizzato in moka mettendo nella caldaietta: 3/4 di acqua e 1/4 di Amaretto di Saronno, guarnito poi con panna, biscottino di amaretto e scaglie di limone di Sorrento.

Ho inviato la ricetta via mail, che è stata preparata e assaggiata dai migliori intenditori di caffè nel mondo. Ho avuto così la bella sorpresa: la mia creazione è stata selezionata e girerà il mondo, a disposizione di tutti i palati amanti del caffè. Una grande soddisfazione sia professionale sia personale, che compensa anni di gavetta, di duro lavoro, di corsi ed attestati. Questa piccola vittoria la dedico in primis a mio padre che da lassù mi sostiene sempre, al mio capo Claudio Fontana che ha sempre creduto in me e a tutti gli amici e ai verolani che ogni giorno, anche in questo duro periodo, sono al mio fianco. Dove assaggiarlo? Passate da EffeEffe a Santa Croce.