Trovata dal marito senza vita nel letto. Tragedia a Castrocielo dove I. B., di origini rumene, è morta in casa, stroncata sembrerebbe da un malore. A fare la terribile scoperta è stato il marito. La quarantaquattrenne stranamente non era in piedi e questo ritardo, fuori dalle abitudini condivise, ha fatto scattare il campanello d'allarme. Così il marito ha raggiunto la camera da letto e ha trovato la donna priva di vita.

Immediato l'arrivo sul posto di un'automedica: nonostante la celerità dell'intervento, per la donna mamma di una bimba di soli 18 mesi non c'era più nulla da fare. Sul posto anche i militari della locale stazione, della Compagnia di Pontecorvo, agli ordini del capitano Nicolai e del tenente Fava. Eseguiti gli accertamenti del caso, avrebbero escluso la morte violenta. O a seguito di violenze. La Procura di Cassino, vista l'età della donna, ha dispossto comunque l'autopsia per chiarire le cause del decesso.