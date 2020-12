Ladri in azione in pieno giorno nelle località Santo Stefano e Chiaiamari. I malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per mettere a segno il colpo. A fare l'amara scoperta al rientro a casa sono stati proprio i proprietari. Davanti ai loro occhi armadi aperti e cassetti a terra, stanze a soqquadro. Poco spazio all'immaginazione. Purtroppo c'è poco da capire.

Qualcuno durante la loro assenza si è intrufolato furtivamente nella loro abitazione, mettendo tutto a soqquadro e portando via anche oggetti di valore affettivo. Diversi i raid messi a segni nelle due zone monticiane negli ultimi giorni. Portati via dalle abitazioni prese di mira dai malviventi oggetti in oro e soldi.

E l'attenzione da parte dei cittadini è alta ora, soprattutto nelle due zone dove si sono registrati i colpi. Importante, ricordiamo, è la segnalazione di auto o persone sospette per aiutare le forze dell'ordine ad individuare eventuali malintenzionati.